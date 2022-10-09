«Торино» и «Эмполи» не выявили победителя , гол Миранчука был отменен после просмотра ВАР

«Торино» на своем поле не смог обыграть «Эмполи» в матче девятого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Саша Лукич (90-я минута).

Гости ответили забитым мячом в исполнении Маттиа Дестро (49-я).

Отметим, что на 27-й минуте был отменен гол российского игрока туринского клуба Алексея Миранчука после просмотра ВАР.

Таким образом, «Торино» с 11 очками остался на 10-й позиции турнирной таблицы Серии А. «Эмполи» поднялся на 13-ю строчку, имея в своем активе восемь очков.