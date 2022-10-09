«Спартак» благодаря дублям Соболева и Промеса разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Спартак» на своем поле принимал «Крылья Советов» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу московского клуба.

В составе хозяев дубли оформили Александр Соболев (50-я и 61-я минуты) и Квинси Промес (45+6-я и 90+5-я). Также один раз отличился Руслан Литвинов (73-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Романа Ежова (6-я) и Амара Рахмановича (56-я).

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 25 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе 11 очков.

В следующем туре «Спартак» отправится в гости к ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют в Самаре против «Сочи». Оба противостояния состоятся 16 октября.