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«Монако» Головина на выезде победил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Встреча прошла на «Стад де ля Моссон».
09 октября 2022 15:52

«Монако» на выезде оказался сильнее «Монпелье» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Брель Эмболо (45+1-я минута) и Майрон Боаду (72-я).

Российский игрок монегасков Александр Головин провел на поле весь матч , но результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Монако» с 20 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Монпелье» находится на 10-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «Монако» примет дома «Клермон» (16 октября), а «Монпелье» отправится в гости к «Лансу» (15 октября).

источник: «Советский спорт»
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