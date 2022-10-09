Алексей Сафонов: Ломаев провел худший матч - пять ударов, пять голов

- «Спартак» набрал ход. Как вам игра команды?

- Сзади были небольшие проблемы, но они у «Спартака» перманентные. Но играли с запасом, даже пропустили и никакой паники. Впереди все очень здорово, в атаку очень хорошо играют. Наладить сзади, и будет все гармонично.

Надо сказать, что и Ломаев сегодня провел худший матч из тех, что я видел. Пять ударов – пять голов. И в первом тайме важный гол в раздевалку пропустил. Вратарь, которого включают с расширенный список сборной России, так не должен пропускать.

- Промес с подъема врезал от души. Что там вратарь мог сделать – очень сильный удар.

- Посмотрите внимательнее – Ломаев мягко руки поставил. Должен был отбивать такой удар.