Касильяс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, а потом удалил сообщение

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Икер Касильяс сделал признание в социальных сетях.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья», - написал экс-голкипер в социальных сетях.

На текущий момент данная запись удалена, но «интернет все помнит».

На это сообщение ответил партнер Касильяса по сборной Карлос Пуйоль, заявив, что «пришло время рассказать нашу историю, Икер».

Добавим, что Касильяс был женат на ведущей Саре Карбонеро, которая родила футболисту двух детей.