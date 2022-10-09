«Аталанта» упустила победу над «Удинезе»

«Аталанта» в гостевом матче 9-го тура серии А сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 2:2.

На голы футболистов бергамасков Адемола Лукмана (36-я минута) и Луиса Муриэля с пенальти (56) хозяева поля ответили точными ударами Херарда Деулофеу (67) И Науена Переса (78).

Таким образом, «Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на первое место, а «Удинезе» с 20 очками остался третьим. При этом, занимающий второе место (20 очков), «Наполи» в 9-м туре еще не играл.

В следующем своем матче «Аталанта» примет «Сассуоло», а «Удинезе» сыграет в гостях с «Лацио»

Серия А

9-й тур

«Удинезе» (Удине) – «Аталанта» (Бергамо) – 2:2 (0:1)

Голы: Деулофеу, 67; Перес, 78 – Лукман, 36; Муриэль, 56 (Пен.)

«Удинезе»: Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 87), Уолас, Ловрич (Арслан, 59), Макенго (Самарджич, 59), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Демирал, Околи, Скальвини (Руджери, 87), Мэле (Соппи, 79), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 79), Копмейнерс, Лукман (Малиновский, 65), Муриэль (Хейлунд, 65).

Предупреждения: Бийол, 8, Демирал, 35, Лукман, 37, Эбосс, 70, Соттиль, 82, Хатебур, 90.