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«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом»

Команда Лички обошла своего соперника в турнирной таблице РПЛ.
«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом»
09 октября 2022 18:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Оренбург"

«Ахмат» в гостевом матче 12-го тура РПЛ проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2.

На гол нападающего грозненцев Мохамеда Конате (28-я минута) хозяева поля ответили мячами Владимира Сычевого (52) и Тимура Аюпова (68).

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 18 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, подопечные Сергея Ташуева, оставшись с 17 очками, опустились на восьмую позицию.

В следующем туре «Ахмат» 15 октября сыграет в гостях с «Краснодаром», «Оренбург» в этот же день предстоит выездная игра против «Динамо».

РПЛ

12-й тур

«Оренбург» - «Ахмата» - 2:1 (0:1)

Голы: Сычевой, 52; Аюпов, 68 – Конате, 28

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Павловец (Капленко, 46), Стаматов (Малых, 77), Эктов, Аюпов, Вера (Полуяхтов, 90), Марин (Мансилья, 46), Флорентин (Воробьев, 85), Сычевой.

«Ахмат»: Шелия, Швец, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Бериша, Харин (Агаларов, 71), Трошечкин, Олейников, Карапузов, Конате (Ильин, 63).

Предупреждения: Бериша, 41, Швец, 74, Гойкович, 76.

источник: «Советский спорт»
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