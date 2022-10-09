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«Торпедо» удержало ничью в игре с «Пари НН»

Встреча прошла на стадионе «Лужники».
«Торпедо» удержало ничью в игре с «Пари НН»
09 октября 2022 18:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Пари НН"

«Торпедо» в домашнем матче 12-го тура РПЛ сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 0:0.

Отметим, что автозаводцы с 76-й минуты играли в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Равиль Нетфуллин.

Таким образом, московский клуб набрал 6 очков и остался на последнем месте, нижегородцы с 13 очками идут десятыми.

В следующем туре «Торпедо» 15 октября примет «Локомотив», «Пари НН» на следующий день сыграет дома с «Зенитом».

РПЛ

12-й тур

«Торпедо» (Москва) – «Пари НН» - 0:0

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов (Ле Таллек, 12), Нетфуллин, Кожемякин, Роганович, Савич, Каймаков (Коста, 61), Чурич, Лебеденко (Турищев, 62), Караев (Прошкин, 78).

«Пари НН»: Гойло, Гоцук, Масоэро, Агапов, Набиуллин (Юлдошев, 80), Стоцкий (Рыбчинский, 31), Михайлов (Калинский, 58), Майга, Кротов (Севикян, 58), Сулейманов, Милсон (Янсане, 81).

Предупреждения: Савич, 6 Нетфуллин, 15, Стоцкий, 27, Агапов, 66, Майга, 82.

Удаление: Нетфуллин, 75.

источник: «Советский спорт»
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