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Умер обладатель Кубка СССР по футболу Дегтерев

Всю свою карьеру экс-голкипер провел в «Шахтере».
09 октября 2022 18:48
автор: Максим Скороходов

В возрасте 74 лет умер бывший вратарь сборной СССР и «Шахтера» Юрий Дегтярев.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. Знаменитый советский футболист.

Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Всё, как в забое. Для них честь страны была на первом месте. Весь Союз гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением», - написал Пушилин в телеграм-канале.

Напомним, что Дегтерев в 1980 году выиграл Кубок СССР в составе «Шахтера». Также с донецким клубом он дважды завоевал серебряные медали советского первенства (1975, 1979 гг.) и один раз – бронзовые (1978).

Также Дегтерев в 1966 и 1967 годах выиграл юниорский чемпионат Европы в составе сборной СССР. В 1977 году Юрий Витальевич был признан лучшим вратарем страны.

После завершения игровой карьеры в 1983 году Дегтярев остался в системе «Шахтера» и с 1995 по 1999 годы работал в тренерском штабе команды.

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