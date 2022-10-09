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Один из лидеров первой лиги «Балтика» сыграла дома вничью с «Нефтехимиком»

Команды встречались в 13-м туре.
09 октября 2022 19:52
автор: Максим Скороходов

«Балтика» в домашнем матче 13-го тура первой лиги сыграла вничью с «Нефтехимиком» со счетом 2:2.

За калининградскую команду забивали Гедеон Гузина с пенальти (13-я минута) и Дмитрий Барков (88). У клуба из Нижнекамска голами отличились Мераби Уридия (41) и Артем Котик (52).

Таким образом, «Балтика» набрала 26 очков и возглавила турнирную таблицу, а «Нефтехимик», добыв 16-е очко, стал 11-м.

В следующем туре «Нефтехимик» примет махачкалинское «Динамо», а «Балтика» сыграет в гостях против «Кубани».

Первая лига

13-й тур

«Балтика» - «Нефтехимик» - 2:2 (1:1)

Голы: Гузина, 13 (пен.); Барков, 88 – Уридия, 41; Котик, 52

источник: «Советский спорт»
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