Гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче с АЕКом

«Арис» в домашнем матче шестого тура чемпионата Кипра проиграл АЕКу со счетом 1:2.

За гостей забили Иван Тричковски (23-я минута) и Хосе Ромо (72). У «Ариса» свой второй гол в сезоне записал на свой счет российский нападающий Александр Кокорин (33).

АЕК набрал 10 очков и поднялся на четвертое место. «Арис» остался с 12 очками вторым.

Напомним, что Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды.

Чемпионат Кипра

6-й тур

«Арис» (Лимасол) - АЕК (Ларнаки) - 1:2 (1:1)

Голы: Кокорин, 33 - Тричковски, 23; Ромо, 72.