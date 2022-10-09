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Алексей Сафонов: Соболев набрал ход

Дубль форварда «Спартака» помог команде обыграть «Крылья Советов».
09 октября 2022 21:50
автор: Максим Скороходов

Футбольный агент Алексей Сафонов отметил прогресс нападающего «Спартака» Александра Соболева после победы над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре российской премьер-лиги.

«Соболев долго раскачивался, сейчас набрал ход. Получает удовольствие от футбола, для него это не работа, а игра. А Зиньковский какой пас выдал, как рукой положил. Вообще, всю команду надо отмечать», - сказал Сафонов «Советскому спорту».

В текущем сезоне Соболев забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 15 матчах за «Спартак».

источник: «Советский спорт»
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