Алексей Сафонов: Соболев набрал ход

Футбольный агент Алексей Сафонов отметил прогресс нападающего «Спартака» Александра Соболева после победы над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре российской премьер-лиги.

«Соболев долго раскачивался, сейчас набрал ход. Получает удовольствие от футбола, для него это не работа, а игра. А Зиньковский какой пас выдал, как рукой положил. Вообще, всю команду надо отмечать», - сказал Сафонов «Советскому спорту».

В текущем сезоне Соболев забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 15 матчах за «Спартак».