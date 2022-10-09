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Защитник «Челси» Силва считает, что Джеймс может стать одним из лучших в истории футбола

22-летний футболист является воспитанником «синих»
09 октября 2022 22:29
автор: Максим Скороходов

Защитник «Челси» Тиаго Силва похвалил своего одноклубника Риса Джеймса.

«Он очень молод, но играет так, будто много лет выступает на высшем уровне. Я надеюсь, что он сможет сохранить менталитет победителя, потому что он очень много работает и заслуживает успеха. Он является одной из сильных сторон нашей команды: Рис хорош как в атаке, так и в обороне. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе, у него есть все, что нужно, чтобы стать одним из лучших в истории футбола», - приводит слова Силвы Telecom Asia Sport.

Добавим, что в текущем сезоне Джеймс провел десять матчей на клубном уровне, в которых забил два мяча и отдал такое же количество результативных передач.

источник: Telecom Asia Sport
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