Защитник «Челси» Силва считает, что Джеймс может стать одним из лучших в истории футбола

Защитник «Челси» Тиаго Силва похвалил своего одноклубника Риса Джеймса.

«Он очень молод, но играет так, будто много лет выступает на высшем уровне. Я надеюсь, что он сможет сохранить менталитет победителя, потому что он очень много работает и заслуживает успеха. Он является одной из сильных сторон нашей команды: Рис хорош как в атаке, так и в обороне. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе, у него есть все, что нужно, чтобы стать одним из лучших в истории футбола», - приводит слова Силвы Telecom Asia Sport.

Добавим, что в текущем сезоне Джеймс провел десять матчей на клубном уровне, в которых забил два мяча и отдал такое же количество результативных передач.