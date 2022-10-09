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Первый гол Роналду в АПЛ-2022/23 принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»

Матч проходил в Ливерпуле.
Первый гол Роналду в АПЛ-2022/23 принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»
09 октября 2022 22:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче десятого тура английской премьер-лиги победил «Эвертон» со счетом 2:1.

На гол полузащитника хозяев поля Алекса Ивоби (5-я минута) «манкунианцы» ответили точными ударами Антони (15) и Криштиану Роналду (44), который впервые отличился в текущем чемпионате Англии, но при этом забил 700-й мяч в клубной карьере.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 15 очков и поднялись на пятое место, «ириски», оставшись с 10 очками, опустились на 12-ю позицию.

В следующем туре «Эвертон» 15 октября сыграет в гостях с «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» на следующий день примет «Ньюкасл».

АПЛ

10-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – 1:2 (1:2)

Голы: Ивоби, 5 – Антони, 15; Роналду, 44

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 75), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Онана, Грэй, Мопе (Рондон, 84), Ивоби, Гордон (Макнил, 67).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Варан, Эриксен (Мактомини, 83), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Роналду, 29), Рэшфорд, Антони.

Предупреждения: Онана, 51, Гордон, 63, Мактомини, 85.

источник: «Советский спорт»
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Первый гол Роналду в АПЛ-2022/23 принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»
Первый гол Роналду в АПЛ-2022/23 принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»
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