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Клопп после поражения от «Арсенала» заявил, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки в АПЛ

Команда Артеты очень хороша.
09 октября 2022 23:13
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Ливерпуля» после поражения в десятом туре английский премьер-лиги от лидера турнира «Арсенала» (2:3) оценил шансы своей команды на чемпионство.

«Мы вне чемпионской гонки. Вы же сами возражали бы мне, если бы я сказал обратное. Мы испытываем проблемы, а лидер турнирной таблицы находится в хорошей форме. Правда, даже в такой ситуации мы доставили им настоящие проблемы. Поможет ли нам этот матч обрести уверенность? Может, и не поможет. Но мы выйдем и будем сражаться, и это то, что мы должны делать, и это то, что мы будем делать. Мы здесь не для того, чтобы быть довольными ситуацией, в которой мы находимся», - сказал главный тренер «Ливерпуля» клубной пресс-службе.

Команда Микеля Артеты набрала 24 очка и подтвердила свое лидерство, а подопечные Юргена Клппа с десятью очками осталась на десятом месте.

В следующем туре пройдут матчи «Лидс» - «Арсенал» и «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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