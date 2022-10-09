Дибала ценой травмы реализовал пенальти, который принес «Роме» победу над «Лечче»

«Рома» в домашнем матче девятого тура серии А победила «Лечче» со счетом 2:1.

В составе гостей гол забил Стрефецца Габриэл (39-я минута). У «волков» отличились Крис Смоллинг (6) и Паоло Дибала (49).

Дибала реализовал пенальти, но, исполняя удар, получил травму, из-за которой был сразу же заменен.

Добавим, что «Лечче» с 22-й минуты играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил хавбек Мортен Юльманн.

Гости остались с семью очками на 16-м месте. Команда Жозе Моуринью набрала 19 очков и поднялась на пятую позицию.

В следующем туре «Рома» 17 октября сыграет в гостях против «Сампдории», «Лечче» в этот же день примет «Фиорентину».

Серия А

9-й тур

«Рома» (Рим) – «Лечче» (Лечче) – 2:1 (1:1)

Голы: Смоллинг, 6; Дибала, 49 (пен.) – Габриэл, 39

Удаление: Юльманн, 22 («Лечче»)