Михаил Галактионов: У «Пари НН» не нашлось игрока, который поставил бы точку в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов отреагировал на результат матча 12-го тура РПЛ с «Торпедо».

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

«После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане… Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать», — цитирует цитирует наставника пресс-служба «Пари НН».

Добавим, что нижегородцы с 13 очками находятся на десятой строчке таблицы РПЛ. В 13-м туре команда примет «Зенит».