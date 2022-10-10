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Михаил Галактионов: У «Пари НН» не нашлось игрока, который поставил бы точку в матче с «Торпедо»

Нижегородцы одержали в текущем сезоне три победы.
10 октября 2022 10:54

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов отреагировал на результат матча 12-го тура РПЛ с «Торпедо».

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

«После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане… Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать», — цитирует цитирует наставника пресс-служба «Пари НН».

Добавим, что нижегородцы с 13 очками находятся на десятой строчке таблицы РПЛ. В 13-м туре команда примет «Зенит».

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