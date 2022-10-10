«Челси» планирует подписать новый долгосрочный контракт с Маунтом

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время подпишет новый контракт с командой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение с 23-летним футболистом будет носить долгосрочный характер. Действующий контракт которого истекает в июне 2024 года.

Отмечается, что в начале лета руководство клуба запланировало предложить новые контракты своим воспитанникам. Маунт выступает за первую команду «Челси» с лета 2019 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Маунт провел 11 матчей за «Челси» и отдал три голевые передачи.