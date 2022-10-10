Савичев - о матче «Торпедо» с «Пари НН»: Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев поделился впечатлениями от матча 12-го тура чемпионата Росси с «Пари Нижним Новгородом».

Отметим, что встреча завершилась вничью - 1:1.

«Беспроигрышная серия зависит от уверенности. Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались. Нужно нам вылезать из подвала турнирной таблицы», — цитирует Савичева пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что команда Савичева доигрывала встречу вдесятером после удаления Равиля Нетфуллина на 75-й минуте.