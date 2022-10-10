Агент Тюкавина пригрозил «Динамо» трансфером футболиста

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», Константина Тюкавина недоволен, что его клиент получает мало игрового времени в своем клубе.

«Сколько тренер дает, столько он и играет. Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», - приводит слова Сафонова «РБ-Спорт».

Тюкавин в текущем сезоне провел 14 матчей за «Динамо», в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. При этом в стартовом составе Константин вышел в пяти матчах.

Если суммировать его игровое время, то получится, что 20-летний форвард провел на поле 439 минут.