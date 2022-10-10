Атакующий дуэт «Спартака» показывает третью результативность в мире

Известный статистический портал Transfermarkt привел список лучших дуэтов бомбардиров в мировом футболе в текущем сезоне.

На первом месте оказался «Манчестер Сити», за который Эрлинг Холанд и Фил Фоден забили 27 голов.

На второй позиции - «ПСЖ» с 20 голами Килиана Мбаппе и Неймара.

На третьем месте расположился «Спартак», в котором Квинси Промес и Александр Соболев отличились 17 раз.

На четвертом - «Зенит» с 14 голами Малкома и Вендела.

Места с 9-го по 12-й также заняли российские команды, а именно «Ростов» (Дмитрий Полоз и Николай Комличенко забили 13 голов), «Сочи» (Кристиан Набоа и Георгий Мелкдзе, 13), ЦСКА (Федор Чалов и Хесус Медина, 12) и «Краснодар» (Эдуард Сперцян и Олакунле Олусегун, 12) соответственно. При равенстве мячей выше стоит тот дуэт, который отдал больше голевых передач.