Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Атакующий дуэт «Спартака» показывает третью результативность в мире

Промес и Соболев на двоих забили 17 голов.
10 октября 2022 14:35
автор: Максим Скороходов

Известный статистический портал Transfermarkt привел список лучших дуэтов бомбардиров в мировом футболе в текущем сезоне.

На первом месте оказался «Манчестер Сити», за который Эрлинг Холанд и Фил Фоден забили 27 голов.

На второй позиции - «ПСЖ» с 20 голами Килиана Мбаппе и Неймара.

На третьем месте расположился «Спартак», в котором Квинси Промес и Александр Соболев отличились 17 раз.

На четвертом - «Зенит» с 14 голами Малкома и Вендела.

Места с 9-го по 12-й также заняли российские команды, а именно «Ростов» (Дмитрий Полоз и Николай Комличенко забили 13 голов), «Сочи» (Кристиан Набоа и Георгий Мелкдзе, 13), ЦСКА (Федор Чалов и Хесус Медина, 12) и «Краснодар» (Эдуард Сперцян и Олакунле Олусегун, 12) соответственно. При равенстве мячей выше стоит тот дуэт, который отдал больше голевых передач.

источник: Transfermarkt
Это интересно:
Кутепов выбыл из строя из-за травмы бедра
10.10.2022 14:53
Футбол
Атакующий дуэт «Спартака» показывает третью результативность в мире
Промес и Соболев на двоих забили 17 голов.
10.10.2022 14:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Тюкавина пригрозил «Динамо» трансфером футболиста
Йоканович не видит в молодом форварде игрока основного состава.
10.10.2022 14:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
В Испании считают, что Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» зимой
Накануне нападающий забил 700-й гол в клубной карьере.
10.10.2022 12:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Савичев - о матче «Торпедо» с «Пари НН»: Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались
«Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ,
10.10.2022 11:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» планирует подписать новый долгосрочный контракт с Маунтом
Футболист является воспитанником лондонского клуба.
10.10.2022 11:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Михаил Галактионов: У «Пари НН» не нашлось игрока, который поставил бы точку в матче с «Торпедо»
Нижегородцы одержали в текущем сезоне три победы.
10.10.2022 10:54
Футбол
«Барселона» установит статую Месси за пределами «Камп Ноу»
В 2021 году аргентинец подписал контракт с «ПСЖ».
10.10.2022 10:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Блан назначен на пост главного тренера «Лиона»
Команда не может выиграть пять матчей подряд.
10.10.2022 08:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации ЧЕ-2024
Ранее организация не допустила сборную России до жеребьевки турнира.
10.10.2022 08:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика