Блинкова обыграла в двух сетах Захарову на старте турнира в Румынии

Российская теннисистка Анна Блинкова во встрече первого круга турнира в Румынии победила соотечественницу Анастасию Захарову со счетом 6:1, 7:6 (9:7).

Матч длился два часа и две минуты.

Блинкова шесть раз подала навылет и совершила три двойных ошибки, а также реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов.

Захарова совершила семь двойных ошибок и чеытре раз взяла подачу соперницы, имея 15 возможностей.

Во втором круге турнира Анастасия сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) - Синьюй Ван (Китай).