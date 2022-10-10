Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Блинкова обыграла в двух сетах Захарову на старте турнира в Румынии

Обе теннисистки находятся во второй сотне рейтинга WTA.
10 октября 2022 15:22
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Анна Блинкова во встрече первого круга турнира в Румынии победила соотечественницу Анастасию Захарову со счетом 6:1, 7:6 (9:7).

Матч длился два часа и две минуты.

Блинкова шесть раз подала навылет и совершила три двойных ошибки, а также реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов.

Захарова совершила семь двойных ошибок и чеытре раз взяла подачу соперницы, имея 15 возможностей.

Во втором круге турнира Анастасия сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) - Синьюй Ван (Китай).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Футболист-гей Кавалло обвинил Касильяса и Пуйоля в неуважении к каминг-ауту
В соцсетях экс-голкипера на время появилось признание в нетрадиционной сексуальной ориентации.
10.10.2022 15:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
В понедельник он не принимал участия в тренировке.
10.10.2022 15:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Селюк: Если Николич хороший тренер, почему он два года без работы?
В «Локомотиве» образовались две ключевые вакансии - были отправлены в отставку спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр.
10.10.2022 15:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
Блинкова обыграла в двух сетах Захарову на старте турнира в Румынии
Обе теннисистки находятся во второй сотне рейтинга WTA.
10.10.2022 15:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Селюк: Кержаков в «Локо»? Он хорошо показал себя в Нижнем Новгороде
В «Локомотиве» образовались две ключевые вакансии - были отправлены в отставку спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр.
10.10.2022 15:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Черевченко плоть от плоти локомотивец, он один из кандидатов
В «Локомотиве» образовались две ключевые вакансии - были отправлены в отставку спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр.
10.10.2022 15:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Талалаев - грамотный и жесткий, наведет дисциплину в «Локомотиве»
В «Локомотиве» после разгрома в Сочи в 12-м туре РПЛ образовались две ключевые вакансии - были отправлены в отставку спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр.
10.10.2022 14:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Главный тренер сборной Португалии пойман на создании фиктивной компании
По решению суда, Сантуш должен заплатить 4,5 млн долларов налогов.
10.10.2022 14:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кутепов выбыл из строя из-за травмы бедра
Футболист перешел в стан автозаводцев из «Спартака» на правах свободного агента.
10.10.2022 14:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Атакующий дуэт «Спартака» показывает третью результативность в мире
Промес и Соболев на двоих забили 17 голов.
10.10.2022 14:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика