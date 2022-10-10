Дмитрий Селюк: Если Николич хороший тренер, почему он два года без работы?

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» называют Марко Николича. Футбольный агент Дмитрий Селюк объясняет почему Николич не может вернуться в «Локо».

- Николич неплохой тренер, но есть два нюанса. При расставании Николич требовал большую неустойку, что его не красит. Кто-то скажет, все это было записано в контракте. Но нужно понимать, если вы так расстаетесь с клубом, обратная дорога вам туда закрыта. Испортили себе реноме.

Все строится на человеческих отношениях, можно было расстаться без скандала, пойти клубу на уступки.

А второй нюанс: если Николич такой прекрасный тренер, почему он уже два года без работы?