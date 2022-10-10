Футболист-гей Кавалло обвинил Касильяса и Пуйоля в неуважении к каминг-ауту

Полузащитник «Аделаиды» Джошуа Кавалло, не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, раскритиковал бывших футболистов сборной Испании Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля.

Напомним, что в социальных сетях Касильяса появился пост с признанием, что он является геем, на что Пуйоль написал, что «пришло время рассказать нашу историю».

Впоследствии пост был удален, позже Касильяс заявил, что его аккаунт был взломан хакерами.

«Касильяс и Пуйоль разочаровали своими шутками над каминг-аутом в футболе. Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТ+. Смотреть, как кумиры и легенды игры высмеивают каминг-аут и мое сообщество выходит за рамки неуважения», - написал Кавалло в социальных сетях.

Добавим, что Пуйоль извинился за свой ответ на пост Касильяса.