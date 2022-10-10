Экс-игрок «Мордовии» отправится в колонию за организацию подпольных казино

Экс-нападающий «Мордовии» приговорен к 1,5 годам колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба Ленинский райсуд Саранска, Руслан Мухаметшин осужден за организацию подпольных казино.

По версии следствия, Мухаметшин объединился с партнерами в организованную преступную группу. Они незаконно проводили в Саранске и в Ковылкине азартные игры. Для этого ОПГ арендовала нежилые помещения.

Бывший футболист также получил штраф, равный 800 тысячам рублей. Кроме того, осуждены были трое подельников Мухаметшина.