«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны»

«Атлетико» объявил о том, что выкупил у «Барселона» нападающего Антуана Гризманна и подписал с футболистом четырехлетний контракт.

Напомним, что форвард был арендован «Атлетико» перед прошлым сезоном. В договоре стояла обязательная опция выкупа за 40 млн евро при условии нахождения на поле определенного количества минут. Мадридский клуб не хотел платить такую сумму, поэтому в текущем сезоне в большинстве встреч Гризманн выходил во втором тайме на замену.

Добавим, что в текущем сезоне Гризманн забил три мяча и отдал две голевые передачи в 11 матчах за «Атлетико».