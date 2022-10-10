Босния и Герцеговина перенесла принятие решения по матчу с Россией на 31 октября

Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес дату принятия окончательного решения по товарищескому матчу со сборной России с 10 октября на 31-е число того же месяца, сообщает боснийская пресса.

Ранее сообщалось, что игра между национальными командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Против данного матча уже выступили два ведущих боснийских футболиста – полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

Напомним, что сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.