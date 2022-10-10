Гризманн высказался о том, что «Атлетико» выкупил его трансфер у «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал новость о том, что «матрасники» выкупили его трансфер у «Берселоны».

«Счастлив быть там, где я хочу быть! Спасибо всем», - написал игрок в своих соцсетях.

Напомним, что форвард был арендован «Атлетико» перед прошлым сезоном. В договоре стояла обязательная опция выкупа за 40 млн евро при условии нахождения на поле определенного количества минут. Мадридский клуб не хотел платить такую сумму, поэтому в текущем сезоне в большинстве встреч Гризманн выходил во втором тайме на замену.

Добавим, что в текущем сезоне Гризманн забил три мяча и отдал две голевые передачи в 11 матчах за «Атлетико».

Новый контракт футболиста с мадридцами рассчитан на четыре года.