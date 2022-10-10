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24-летний полузащитник «Брайтона» Мвепу завершил карьеру из-за проблем сердцем

Клуб опубликовал заявление футболиста.
10 октября 2022 17:02
автор: Максим Скороходов

24-летний полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу был вынужден завершить карьеру из-за наследственной болезни сердца.

- Некоторые мечты, однако, заканчиваются, поэтому я с грустью объявляю, что должен повесить бутсы на гвоздь из-за медицинских рекомендация. Но на этом мое знакомство с футболом не заканчивается. Я планирую остаться в этой сфере в другом качестве.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в моем футбольном путешествии, включая мою жену и семью, моего агента, футбольную ассоциацию Замбии, все мои предыдущие клубы, товарищей по команде и тренеров и особенно всех людей в «Брайтоне», - приводит пресс-служба клуба заявление футболиста.

Добавим, что Мвепу перешел в «Брайтон» из «Зальцбурга» в 2021 году, с этого момента он провел 27 матчей за английский клуб, забил три мяча и отдал семь голевых передачи.

Вместе с «Зальцбургом» Мвеппу выиграл четыре чемпионата и три кубка Австрии.

Также Энок, в составе сборной Замбии до 20 лет стал чемпионом Африки.

источник: ФК «Брайтон»
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