«Мой главный кандидат». Ловчев рассказал, кто должен возглавить «Локомотив»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев назвал своего фаворита на место главного тренера столичного «Локомотива».

»Андрей Талалаев – мой главный кандидат. Я с Андреем много разговариваю и вижу, что он ищущий тренер, мыслящий. И игровая карьера у него солидная: поиграл у нас, проиграл в Италии. Поработал с Скалой, а это хороший опыт.

Андрей недолго пробыл в «Крыльях», но показал очень хороший результат. Помните, как при нем «Крылья» играли? В «Химках» неплохо работал, в «Ахмате» был. То есть, опыт уже приобрел приличный», - сказал ветеран в интервью «Советскому спорту».

Напомним, после поражения от «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 0:4 руководство железнодорожников отправило в отставку наставника команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.