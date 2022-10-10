Ловчев «назначил» Семина президентом «Локомотива»

Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин мог стать президентом клуба.

»Палыч очень много сделал для клуба. Он с Филатовым его фактически и воссоздал. Заслуги Семина огромны, но все когда-то кончается. Если смотреть в будущее, нужен молодой тренер. Поэтому я и говорю о Талалаеве, хотя молодым его назвать нельзя, Андрей на днях отметил 50-летие.

А Палыч обязательно должен быть в клубе, и занимать какую-то заметную должность. Думаю, кресло президента как раз для Семина», - сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Напомним, после поражения от «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 0:4 руководство железнодорожников отправило в отставку наставника команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.