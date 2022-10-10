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«Тоттенхэм» может продать Google права на название стадиона

Клуб и компания ищут различные варианты партнерства.
10 октября 2022 18:48
автор: Александр Шульгин

Лондонский «Тоттенхэм» может продать права на название своей домашней арены «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» американской интернет-корпорации Google.

По информации британской прессы, стороны практически договорились по всем пунктам, однако формально сделка еще не завершена.

По мнению источника, сотрудничество будет взаимовыгодным для обеих сторон, поскольку новая арена клуба используется также для американского футбола и бейсбола.

После девяти туров «Тоттенхэм» с 20 очками идет на третьей строчке в турнирной таблице.

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