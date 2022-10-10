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Буффон выразил надежду на то, что Дибала поправится к чемпионату мира

Аргентинец получил повреждение в последнем матче.
10 октября 2022 19:19
автор: Александр Шульгин

Экс-голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон надеется, что аргентинский полузащитник «Ромы» Паулу Дибала сможет восстановиться после травмы к началу чемпионата мира в Катаре, пишет итальянская пресса.

Напомним, Дибала был заменен по ходу матча девятого тура итальянской Серии А против «Лечче».

После встречи наставник римлян Жозе Моуринью заявил, что травма игрока может носить серьезный характер.

«Рома» одержала трудную победу со счетом 2:1, при том, что подавляющую часть матча провела вдесятером.

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Буффон выразил надежду на то, что Дибала поправится к чемпионату мира
Аргентинец получил повреждение в последнем матче.
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