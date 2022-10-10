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Галтье пожаловался на календарь «ПСЖ»

Парижан ждет череда принципиальных матчей.
10 октября 2022 20:18
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье пожаловался на чересчур насыщенный календарь команды.

«Каждая неделя важна для нашей команды. Это двойное противостояние с «Бенфикой», матч с «Ниццей» после международного перерыва, долгожданная игра с «Марселем» в это воскресенье… Сейчас у нас серьезная неделя с точки зрения ставок и вывесок, но следующая неделя также будет очень важной, как и последующая за ней. Поэтому мы учитываем состояние формы наших игроков, зная, что некоторые в скором времени вернутся в общую группу», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, уже 11 октября «ПСЖ» ждет домашний поединок против лиссабонской «Бенфики» рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча этих команд неделй ранее в столице Португалии завершилась со счетом 1:1. У обеих команд по семь очков, они делят первое место в турнирной таблице своего квартета.

16 октября в чемпионате Франции «ПСЖ» сыграет против «Марселя».

источник: ФК «ПСЖ»
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