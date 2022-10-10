Хавбек «Реала» Васкес отметил важность матча Лиги чемпионов с «Шахтером»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес заявил, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» является очень важным для его команды.

«Для нас это ключевая игра. Если мы выиграем, то сделаем важный шаг к квалификации, но добиться этого нелегко», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на прошлой неделе команды играли в Мадриде. Победа осталась за хозяевами - 2:1.

Ответный матч пройдет 11 октября в Польше. Мадридцы лидируют в группе с девятью очками, «горняки» с четырьмя баллами идут на втором месте.