Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас пропустит чемпионат мира в Катаре.

По информации британской прессы, травма колена, полученная форвардом в воскресном матче против лондонского «Арсенала», оказалась достаточно серьезной. Футболист пропустит около двух с половиной месяцев. Соответственно, он не попадет на мундиаль.

Добавим, что встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала», который продолжает лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 17 декабря.