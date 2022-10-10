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Луис Диас пропустит чемпионат мира в Катаре

Футболист выбыл из-за травмы.
10 октября 2022 22:09
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас пропустит чемпионат мира в Катаре.

По информации британской прессы, травма колена, полученная форвардом в воскресном матче против лондонского «Арсенала», оказалась достаточно серьезной. Футболист пропустит около двух с половиной месяцев. Соответственно, он не попадет на мундиаль.

Добавим, что встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала», который продолжает лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 17 декабря.

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