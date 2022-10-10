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Ставка на добро: Федор Чалов помог детям с заболеваниями сердца

Ставка на добро: Федор Чалов помог детям с заболеваниями сердца
10 октября 2022 22:51
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Фонбет

ПФК ЦСКА принял участие в благотворительной программе Фонбет «Ставка на добро», в рамках которой ежемесячно передают чек на 500 тысяч рублей на благотворительность. В этот раз адресата помощи выбрал нападающий красно-синих Федор Чалов, чей гол в ворота «Сочи» в рамках Фонбет Кубка России был признан болельщиками лучшим в сентябре.

Перед началом дерби с «Динамо» в 12-м туре РПЛ БК Фонбет передала Чалову чек на 500 тысяч. Нападающий «армейцев» определил фонд, в который будет направлена сумма. Им стал благотворительный фонд «Детские сердца», который осуществляет помощь детям с врожденными заболеваниями сердца.

Фонбет от всей души желает подопечным фонда здоровья, а Федору - еще больше красивых голов в ворота соперников!

источник: «Советский спорт»
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