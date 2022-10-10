Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Лацио» разгромил «Фиорентину» и догнал лидирующую тройку Серии А

Римляне забили четыре безответных мяча в ворота соперника.
10 октября 2022 23:42
автор: Александр Шульгин

В матче девятого тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде крупно обыграл «Фиорентину».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

Римляне набрали 20 очков и догнали делящих третью строчку в турнирной таблице «Милан» и «Удинезе». «Фиалки» с девятью очками остались на 13-м месте.

Лидирует «Наполи», у команды 23 очка. На два очка от него отстает «Аталанта».

Серия А
9-й тур
«Фиорентина» (Флоренция) - «Лацио» (Рим) - 0:4 (0:2)
Голы: Весино, 11; Дзакканьи, 25; Альберто, 86; Иммобиле, 90.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Лацио» разгромил «Фиорентину» и догнал лидирующую тройку Серии А
Римляне забили четыре безответных мяча в ворота соперника.
10.10.2022 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сутормин может стать игроком ЦСКА
Армейцы наблюдают за игроком, которого также не устраивает его положение в «Зените».
10.10.2022 23:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Атлетико» интересуется Фирмино, но форвард вряд ли покинет «Ливерпуль»
Бразилец начал стабильно получать игровое время и забивать голы.
10.10.2022 23:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ставка на матч «Челси» принесла москвичу больше 5 млн рублей
Ставка на матч «Челси» принесла москвичу больше 5 млн рублей
10.10.2022 22:54
Футбол
автор: Сергей Иванов
Ставка на добро: Федор Чалов помог детям с заболеваниями сердца
Ставка на добро: Федор Чалов помог детям с заболеваниями сердца
10.10.2022 22:51
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» ведут охоту за Марко Асенсио
Футболист раздумывает над продлением контракта с мадридским «Реалом».
10.10.2022 22:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Луис Диас пропустит чемпионат мира в Катаре
Футболист выбыл из-за травмы.
10.10.2022 22:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хавбек «Реала» Васкес отметил важность матча Лиги чемпионов с «Шахтером»
Испанский и украинский клуб уже встречались между собой неделей ранее.
10.10.2022 21:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Галтье пожаловался на календарь «ПСЖ»
Парижан ждет череда принципиальных матчей.
10.10.2022 20:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Буффон выразил надежду на то, что Дибала поправится к чемпионату мира
Аргентинец получил повреждение в последнем матче.
10.10.2022 19:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика