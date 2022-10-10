«Лацио» разгромил «Фиорентину» и догнал лидирующую тройку Серии А

В матче девятого тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде крупно обыграл «Фиорентину».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

Римляне набрали 20 очков и догнали делящих третью строчку в турнирной таблице «Милан» и «Удинезе». «Фиалки» с девятью очками остались на 13-м месте.

Лидирует «Наполи», у команды 23 очка. На два очка от него отстает «Аталанта».

Серия А

9-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) - «Лацио» (Рим) - 0:4 (0:2)

Голы: Весино, 11; Дзакканьи, 25; Альберто, 86; Иммобиле, 90.