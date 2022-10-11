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Чемпион мира Пети посоветовал Мбаппе повзрослеть

Звездный форвард «ПСЖ» ставит себя выше других.
11 октября 2022 10:06
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал своего соотечественника Килиана Мбаппе.

«Хочу сказать ему: «Килиан, взрослей, это жизнь». Каждый день одно и то же. Дают обещания, которые никто не держит? Означает ли это, что ты должен перестать работать и все подвергать сомнению? Конечно, нет. Это называется жизнь, жизнь взрослого человека. Килиан, чем раньше ты разберешься с самим собой, тем быстрее покажешь свою лучшую игру на поле, а твои отношения с фанатами и партнерами по команде придут в нормальное русло.

Сегодня он всех раздражает. Он постоянно переводит на личное. Он ставит себя выше других.

Килиан, ты играл на разных позициях в «Монако». Когда ты пришел в «ПСЖ», ты был на правом фланге, а потом — на левом. Теперь хочешь играть в центре, а все должны под тебя подстраиваться», - сказал Петти французской прессе.

Ранее, находясь в сборной Франции Мбаппе заявил, что получает в национальной команде больше свободы, чего не чувствует в клубе, где ему приходится играть на позиции центрфорварда.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе забил 11 голов в 12 матчах за свой клуб.

источник: «Советский спорт»
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