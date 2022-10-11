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Украинский нападающий Зозуля заявил, что его карьера пострадала из-за гражданской позиции

Фанаты «Райо Вальекано» не разрешили клубу задействовать арендованного игрока из-за того, что он одобряет действия Бандеры.
11 октября 2022 10:31
автор: Максим Скороходов

Украинский нападающий Роман Зозуля рассказал, почему не сложилась его карьера.

В настоящий момент 32-летний футболист является свободным агентом.

«Моя карьера пострадала от моей гражданской позиции, которую я занял с 2014 года. Но я не жалею. Если бы можно было вернуть время назад, я поступил бы так же.

Но как футболист я не раскрылся, как того хотел. Из-за моей позиции. Ничего страшного. Не жалею», - сказал Зозуля в эфире «5 канала» на YouTube.

Украинский спортсмен в 2017 году на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Фанатом второго клуба не понравилось, что Зозуля выкладывал фото со Степаной Бандерой. Они обвинили Романа в нацизме и устроили погром. В итоге, клуб заявил, что возвращает игрока «Бетису», а тот провел полгода без футбола, так как до этого дважды поменял команду.

В следующее трансферное окно Зозуля покинул и «Бетис», перейдя в скромный «Альбасете»

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Украинский нападающий Зозуля заявил, что его карьера пострадала из-за гражданской позиции
Фанаты «Райо Вальекано» не разрешили клубу задействовать арендованного игрока из-за того, что он одобряет действия Бандеры.
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