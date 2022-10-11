Ари назвал Россию лучшей страной в мире

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари, ранее выступавший за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», рассказал свое мнение о Москве и России.

«Москва? Понравилась, только есть одно но: если ты не дружишь с головой, не сконцентрирован на футболе, ты потеряешься — 100 процентов. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно. Россия — лучшая страна мира, как и столица — лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов», - приводит слова Ари «РБ-Спорт».

Бразилец играл в России с 2010 по 2018 годы, получил гражданство РФ и сыграл два матча за национальную команду нашей страны.

В составе «Локомотива» Ари выиграл чемпионат и Кубок России.