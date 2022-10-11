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«Атлетико» заплатил «Барселоне» 18 млн евро за Гризманна, но в договоре предусмотрены бонусы

Каталонцы могут получить еще 6 млн.
11 октября 2022 11:12
автор: Максим Скороходов

В испанской прессе появились финансовые подробности полноценного перехода нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико».

Напомним, что трансфер был совершен 10 октября, «матрасники» подписали с 31-летним футболистом четырехлетний контракт.

Как утверждают испанские журналисты, «Атлетико» заплатил за Гризманна 18 млн евро. Но «Барселона» может получить шесть млн бонусом. Два из них положены, если «Атлетико» квалифицируется в Лигу чемпионов. Еще два «сине-гранатовые» получат, если мадридский клуб выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, последние два - за победу в главном еврокубке.

Добавим, что форвард был арендован «Атлетико» перед прошлым сезоном. В договоре стояла обязательная опция выкупа за 40 млн евро при условии нахождения на поле определенного количества минут. Мадридский клуб не хотел платить такую сумму, поэтому в текущем сезоне в большинстве встреч Гризманн выходил во втором тайме на замену.

В текущем сезоне Гризманн забил три мяча и отдал две голевые передачи в 11 матчах за «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
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«Атлетико» заплатил «Барселоне» 18 млн евро за Гризманна, но в договоре предусмотрены бонусы
Каталонцы могут получить еще 6 млн.
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