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Пиоли заявил, что «Милан» попробует избежать ошибок в матче с «Челси»

В прошлом туре Лиги чемпионов английский клуб разгромил своего соперника из Италии.
11 октября 2022 12:03
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий в преддверии домашнего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью. Мы очень разочарованы своей игрой на «Стэмфорд Бридж». Надо извлечь уроки из своих ошибок и допускать их меньше. «Милан» не может жить в сомнениях и колебаниях, игроки на поле должны показывать футбол соответствующего уровня. Нам нечего бояться. Завтра очередной матч, и мы должны постараться сыграть на своем уровне», - приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч «Милан» - «Челси» пройдет 11 октября на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнется 11 октября.

По набранным очкам, команды делят второе место в группе Н, отставая на одно очко от «Зальцбурга». «Челси» располагается выше «Милана» за счет домашней победы (3:0).

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