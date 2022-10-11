«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Челси» Канте

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте, сообщает испанская пресса.

Ранее появлялась информация, что «синие» не будут продлевать с футболистом истекающим следующим летом контракт.

Напомним, что Канте перешел в стан «аристократов» из «Лестера» в июле 2016 года за 35,8 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

В составе «Челси» Н'Голо стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии.