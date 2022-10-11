Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

По два игрока «Спартака» и ЦСКА попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ

16 октября - главное дерби страны.
11 октября 2022 13:01
автор: Максим Скороходов

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную 12-го тура российской премьер-лиги.

В ней оказались защитник ЦСКА Виллиан Роша, хавбек армейцев Константин Кучаев, а также нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев. Промес с оценкой 9,8 признан лучшим игроком тура.

Добавим, что «Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА - четвертое, имея на одно очко меньше. 16 октября команды сыграют друг с другом на стадионе красно-синих.

Лидером РПЛ является «Зенит» (30 очков).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
По два игрока «Спартака» и ЦСКА попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ
16 октября - главное дерби страны.
11.10.2022 13:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Челси» Канте
31-летний опорник восстанавливается от мышечной травмы.
11.10.2022 12:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пиоли заявил, что «Милан» попробует избежать ошибок в матче с «Челси»
В прошлом туре Лиги чемпионов английский клуб разгромил своего соперника из Италии.
11.10.2022 12:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» заплатил «Барселоне» 18 млн евро за Гризманна, но в договоре предусмотрены бонусы
Каталонцы могут получить еще 6 млн.
11.10.2022 11:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ари назвал Россию лучшей страной в мире
В 2018 году бразилец получил гражданство РФ.
11.10.2022 10:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Украинский нападающий Зозуля заявил, что его карьера пострадала из-за гражданской позиции
Фанаты «Райо Вальекано» не разрешили клубу задействовать арендованного игрока из-за того, что он одобряет действия Бандеры.
11.10.2022 10:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чемпион мира Пети посоветовал Мбаппе повзрослеть
Звездный форвард «ПСЖ» ставит себя выше других.
11.10.2022 10:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Лацио» разгромил «Фиорентину» и догнал лидирующую тройку Серии А
Римляне забили четыре безответных мяча в ворота соперника.
10.10.2022 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сутормин может стать игроком ЦСКА
Армейцы наблюдают за игроком, которого также не устраивает его положение в «Зените».
10.10.2022 23:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Атлетико» интересуется Фирмино, но форвард вряд ли покинет «Ливерпуль»
Бразилец начал стабильно получать игровое время и забивать голы.
10.10.2022 23:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика