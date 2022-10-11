По два игрока «Спартака» и ЦСКА попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную 12-го тура российской премьер-лиги.

В ней оказались защитник ЦСКА Виллиан Роша, хавбек армейцев Константин Кучаев, а также нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев. Промес с оценкой 9,8 признан лучшим игроком тура.

Добавим, что «Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА - четвертое, имея на одно очко меньше. 16 октября команды сыграют друг с другом на стадионе красно-синих.

Лидером РПЛ является «Зенит» (30 очков).