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Директор РЖД по коммуникациям Нагорных может стать председателем совета директоров «Локомотива»

В клубе перестройка после ужасного старта сезона.
11 октября 2022 14:21
автор: Максим Скороходов

Директор РЖД по коммуникациям Юрий Нагорных является кандидатом на пост председателя совета директоров московского «Локомотива», сообщает Максим Алланазаров в телеграм-канале.

На этом посту он сменит Александр Плутника.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, по данным журналиста, может взять на себя работу спортивного директора. В этом случае в клубе, не будут искать человека на данный пост.

Добавим, что ранее появилась информация, что кандидатом на пост главного тренера железнодорожников является Михаил Галактионов, возглавляющий молодежную сборную России и «Пари НН».

Напомним, что 8 октября «Локомотив» уволил не только главного тренера Йозефа Циннбауэра, но и спортивного директора Томаса Цорна.

Красно-зеленые с 9 очками располагаются в зоне переходных матчей на 14-м месте российской премьер-лиги.

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