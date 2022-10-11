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Тренер «Челси» считает, что «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен

Игра Лиги чемпионов пройдет 11 октября на «Сан-Сиро».
11 октября 2022 15:07
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий в преддверии гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы очень хотим выиграть на «Сан-Сиро» и постараемся это сделать. Это невероятный стадион, и игра будет совсем другой. «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен, как это сделали мы. Две хорошие команды, примерно равные по силам. С нетерпением жду этого матча», - сказал Поттер пресс-службе УЕФА.

Напомним, что матч «Милан» - «Челси» пройдет 11 октября. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

По набранным очкам, команды делят второе место в группе Н, отставая на одно очко от «Зальцбурга». «Челси» располагается выше «Милана» за счет домашней победы (3:0).

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Тренер «Челси» считает, что «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен
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