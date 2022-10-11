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Главный тренер «Бенфики» призвал команду не обращать внимание на травму форварда «ПСЖ» Месси

У французского клуба и без аргентинца есть подбор игроков в атакующую линию.
11 октября 2022 15:21
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт высказался об отсутствии у «ПСЖ» из-за травмы Лионеля Месси в преддверии гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Радоваться травме игрока соперника неправильно. Для меня Лионель Месси - это по-прежнему лучший игрок мира. Конечно, если он не выйдет на поле, тактика «ПСЖ» может поменяться, но это в любом случае команда мирового класса с фантастическим подбором игроков. Нам надо сосредоточиться на себе», - сказал Шмидт пресс-службе УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Бенфика» пройдет 11 октября на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Обе команды лидируют в группе Н, опережая на 4 очка «Ювентус». Парижане находятся выше за счет гостевой ничьи в игре с лиссабонским клубом (1:1). Тогда за «ПСЖ» забил Месси.

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