Рамоса могут дисквалифицировать на семь матчей за оскорбление арбитра

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на срок до семи матчей за оскорбление арбитра в матче французской Лиги 1.

В поединке десятого тура национального французского первенства против «Реймса» Рамос был удален после конфликта с судьей. Уходя с поля, футболист нецензурно выругался в адрес рефери.

По информации местной прессы, арбитр не воспринял реплику игрока на свой счет и в своем рапорте отметил только его агрессивное поведение. Однако согласно регламенту соревнований Рамосу все равно грозит отстранение от участия в чемпионате на срок от двух до семи матчей.