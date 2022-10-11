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Рамоса могут дисквалифицировать на семь матчей за оскорбление арбитра

Инцидент произошел в игре чемпионата Франции.
11 октября 2022 16:22
автор: Александр Шульгин

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на срок до семи матчей за оскорбление арбитра в матче французской Лиги 1.

В поединке десятого тура национального французского первенства против «Реймса» Рамос был удален после конфликта с судьей. Уходя с поля, футболист нецензурно выругался в адрес рефери.

По информации местной прессы, арбитр не воспринял реплику игрока на свой счет и в своем рапорте отметил только его агрессивное поведение. Однако согласно регламенту соревнований Рамосу все равно грозит отстранение от участия в чемпионате на срок от двух до семи матчей.

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