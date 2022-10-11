«Бавария» - это топ-клуб». Кейн прокомментировал интерес мюнхенского клуба к своей персоне

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на слухи о том, что к нему проявляет интерес мюнхенская «Бавария».

«Я сосредоточен на «Тоттенхэме» и стараюсь делать все возможное ради команды. «Бавария» - это топ-клуб. Но все мое мнение сконцентрировано на играх «Тоттенхэма» и на попытках приносить команде победы», - приводят слова форварда британские журналисты.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.