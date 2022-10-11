Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» - это топ-клуб». Кейн прокомментировал интерес мюнхенского клуба к своей персоне

Форвард продолжает выступать в составе «Тоттенхэма».
11 октября 2022 17:21
автор: Александр Шульгин

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на слухи о том, что к нему проявляет интерес мюнхенская «Бавария».

«Я сосредоточен на «Тоттенхэме» и стараюсь делать все возможное ради команды. «Бавария» - это топ-клуб. Но все мое мнение сконцентрировано на играх «Тоттенхэма» и на попытках приносить команде победы», - приводят слова форварда британские журналисты.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.

Это интересно:
Британский журнал признал Месси лучшим игроком в истории футбола
В настоящее время аргентинец продолжает выступать в составе «ПСЖ».
11.10.2022 17:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Бавария» - это топ-клуб». Кейн прокомментировал интерес мюнхенского клуба к своей персоне
Форвард продолжает выступать в составе «Тоттенхэма».
11.10.2022 17:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мбаппе обвинил «ПСЖ» в предательстве и хочет покинуть клуб
Форвард является самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
11.10.2022 17:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Рамоса могут дисквалифицировать на семь матчей за оскорбление арбитра
Инцидент произошел в игре чемпионата Франции.
11.10.2022 16:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Бенфики» призвал команду не обращать внимание на травму форварда «ПСЖ» Месси
У французского клуба и без аргентинца есть подбор игроков в атакующую линию.
11.10.2022 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Челси» считает, что «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен
Игра Лиги чемпионов пройдет 11 октября на «Сан-Сиро».
11.10.2022 15:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Иньеста считает, что «Барселоне» будет сложно вернуть Месси
У нападающего истекает контракт с «ПСЖ».
11.10.2022 14:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ПСЖ» готов заплатить «Милану» отступные за Леао размером 150 млн евро
Французский клуб активирует свои связи.
11.10.2022 14:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
Директор РЖД по коммуникациям Нагорных может стать председателем совета директоров «Локомотива»
В клубе перестройка после ужасного старта сезона.
11.10.2022 14:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»
В клубе ищут российского специалиста.
11.10.2022 14:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика